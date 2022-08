Az utak és járdák állapota a lakossági visszajelzések alapján az egyik legfontosabb kérdés Köröstarcsán, éppen ezért igyekszünk folyamatosan fejleszteni ezen a területen is – nyilatkozta hírportálunknak Lipcsei Zoltán polgármester a beruházás egyik helyszínén, a Fenyő és a Sport utca találkozásánál. Mint elmondta, a közelmúltban ennek a célkitűzésnek a jegyében négy utcában, a Fürj, a Béke, a Sport és a Fenyő utcában valósítottak meg fejlesztéseket.

Lipcsei Zoltán kiemelte, a képviselő-testülettel együtt megfogalmaztak egy programot, amelynek részeként, terveik szerint, a pályázati lehetőségek függvényében lépésről lépésre újítanak majd fel utcákat a településen.

A polgármester az előzményekről korábban hírportálunknak elmondta, néhány évvel ezelőtt még több olyan utca is volt a településen, amelyekben a nagyobb esőzések idején szinte egyáltalán nem lehetett közlekedni, vagy azt csak nagyon nehezen lehetett megtenni. Mint mondta, elsődleges feladatuk volt, hogy ezt a problémát orvosolják, éppen ezért cserép- és téglatörmelék elhelyezésével az érintett szakaszok az év bármely szakában, esőben, hóban is járhatóvá váltak. Ez azonban nem lehetett végleges megoldás, már csak azért sem, mert az esztendők alatt a törmelék egy része elporladt, miközben jó néhány autós gyorsan is haladt az érintett utcákban, különösen a Fürj utcában. Ennek az lett a következménye, hogy a járművek felverték a port, ami joggal zavarta a településrészen élőket.

Lipcsei Zoltán kifejtette, természetesen teljesen igazat adott az ezzel kapcsolatos lakossági észrevételeknek, ezért is döntöttek úgy, hogy a Magyar Falu Program kiírásán elnyert támogatás segítségével a Fürj, a Béke és a Sport utcában zúzott köves módon rehabilitálják a szakaszokat, míg a Fenyő utcát leaszfaltozzák.

A polgármester hangsúlyozta, bíznak abban, hogy a közeljövőben folytathatják a beruházásokat. A Terület- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében egy nagyszabású útfejlesztésre pályáznak majd. Mint azt korábban hírportálunknak adott nyilatkozatában elmondta, amennyiben a döntéshozók kedvezően bírálják el szakmai anyagukat, amiben nagyon bíznak, akkor mintegy tíz útalapos utcát újíthatnak fel hasonló módon, mint most a Fürj, a Béke és a Sport utcát. Ha mindez sikerülne, akkor a reményeik szerint sikerül megnyugtatóan rendezni a legfőbb útproblémákat. Pályázati lehetőségek függvényében pedig hosszabb távon ezeket a szakaszokat le is aszfaltoznák.

Küszöbön áll egy 144 millió forintos pályázati támogatással megvalósuló fejlesztés is, amelynek részeként a művelődési háztól az alapszolgáltatási központig teljesen új járdát építenek majd.

A művelődési házzal szinte szemközt pedig új parkolókat hoznak létre, ehhez megvásárolnának, majd lebontanának egy rossz állapotú épületeket, majd annak a helyén létesítenének parkolókat.

Településünkön is érezhető, hogy egyre több a gépkocsi, és a parkolás is gondokat okoz, ezt szeretnénk enyhíteni ezzel a fejlesztésrésszel – tette hozzá Lipcsei Zoltán. Ebben a projektben valósíthatják majd meg a helyi horgásztó és a révzugi holtág rekonstrukcióját is, amivel a településközpont még szebbé, még attraktívabbá válna.