Meglátogattuk a napokban a szőnyegszövő népi iparművészt, Sávolt Zoltánt otthonában. Utcai előkertjükben a locsolórendszer igyekezett életben tartani a gyepszőnyeget. Benn, a kapun túl a házigazda éppen a rózsák utolsó, illatozó szépségeit metszette le. A kövirózsa, meg a sziklakert többi növénye is dacolt a nyári forrósággal, a kaktuszok virágoztak, most pihennek éppen – tudtuk meg a helyszínen, ahol minden talpalatnyi hely s zug arról árulkodik, ebben a házban, a kertben, az udvaron a hagyományok őrzése mindennél fontosabb. A házigazdánk elárulta, gyermekként olyan környezetben nőtt fel, ahol népművészeti tárgyak vették körül, no és a természet. A kút mellett óriás fenyő ad biztonságos otthont a madaraknak, a hátsó kertben a régi, fém talicskában sár várta a fecskéket, másik helyen pedig itató.

Amikor a város szélső utcájának a kertjéből rácsodálkoztunk az evangélikus templom tornyára, Sávolt Zoltán elárulta, a kilátás azért ilyen különleges, mert a település legmagasabb pontján állunk.