A szakember hangsúlyozta, fontos védekezni a gombás betegségek, a molykártevők és a levéltetvek ellen is. Figyeljünk a vegyszereknél a várako­zási időre, és ezt szigorúan tartsuk be, magunk és mások egészségének védelmére. A gyártók, forgalmazók a használni kívánt vegyszeren mindig feltüntetik, hány nap a várakozási idő, ami után biztonsággal fogyaszthatjuk a gyümölcsöket, zöldségeket. A szakember kitért arra, hogy a szőlőben is végezzük el a hajtásválogatást és a vegyszeres védekezést. A zöldségeskertben a már letermett retek és saláta helyére vethetünk céklát, zellert, babot, és természetesen kiültethetjük az összes palántát. Ebben az aszályos időben nagyon fontos a megfelelő vízmennyiség kijuttatása minden növénynek.