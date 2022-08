A Széchenyi Terv Plusz keretében megvalósuló projektnek köszönhetően a kamuti Civil Szervezetek Háza újul meg. A 232 négyzetméteres, közösségi térként funkcionáló Petőfi utcai ingatlant több mint tizenöt éve nem korszerűsítették, ezért a rendelkezésre álló forrásból szigetelik a homlokzatot, a födémet, kicserélik a külső nyílászárókat, új hőtermelő berendezést telepítenek és a meglévő világítótesteket LED-es izzókra cserélik. Telepítenek napelemes rendszert is, emellett szeretnék az épületet akadálymentesíteni. A közleményben hangsúlyozták, az energetikai korszerűsítésnek és a megújuló energia felhasználásának köszönhetően tizenhét tonnával csökken Kamuton a széndioxid-kibocsátás, jelentősen mérséklik a fenntartási költségeket is. A civil ház modernizációja jövő májusra fejeződhet be.