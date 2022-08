A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében mind az állami fenntartású, mind a nem állami fenntartású köznevelési intézményekben tanuló 1-8. évfolyamos, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére tanszercsomagok összeállítására és kiosztására kerül sor annak érdekében, hogy az érintettek a szeptemberi tanévet már ezekkel az eszközökkel kezdhessék. Ezzel is csökkentik a szegény családok terheit. A kormány célul tűzte ki a szegénységben, vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség arányának a csökkentését, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére.

A kovácsházi intézményben szortírozták a csomagokat

Fotós: Bencsik Ádám

Előzetes egyeztetések után, csütörtökön reggel begördült az a kamion Mezőkovácsházára, a Hunyadi János Általános Iskola és Gimnáziumba, amivel 1279 tanszercsomag érkezett.

Az előző évekhez hasonlóan most is a Békéscsabai Tankerületi Központ vette át a szállítmányt.

– A mai napon szétszortíroztuk 49 intézmény számára ezeket a csomagokat – erről Havancsák Piroska, a fogadó iskola igazgatója nyilatkozott. Elmondta, minden korosztály számára nagyon értékes, a tanév során használható eszközöket tartalmaznak.

– Minden évfolyamnak a korosztályi sajátosságait figyelembe vették, és a tantervi követelményekhez is igazodva állították össze a csomagokat. Az alsósokéba füzetek, ceruzák, színesek, rajzlapok és a barkácsollón keresztül számos hasznos eszköz került. A nagyobbak csomagja még számológépet is tartalmaz sok egyéb, praktikus tanszer mellett. Külön figyeltek például arra a kicsiknél, hogy kislány, vagy kisfiú kapja majd. Nálunk ennek a negyvenkilenc intézménynek a csomagjai vannak most, mind az állami fenntartású, mind a nem állami (egyházi, nemzetiségi) köznevelési intézményekben tanulókhoz innen jut el valamennyi. Nagyon komoly segítséget nyújt minden csomag a családoknak – tette hozzá az intézményvezető.