Támogatás 51 perce

Szorosabbra fűzik a civil kapcsolatokat Orosházán

Fontos a civil élet – kezdte keddi sajtótájékoztatóját Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője a Kossuth mezgé előtt. Két szervezet pályázati sikeréről számolt be, akik olyan célokat fogalmaztak meg, melyekkel szűkebb tagságuk mellett a a nagyobb közösségnek is értéket teremthetnek. A politikus elmondta, a folytatásban is szeretne minél több szervezethez eljutni, velük élő kapcsolatot folytatni, szorosabbra fűzni az együttműködést.

Cs. I. Cs. I.

Makuláné Gulicska Valéria, Erdős Norbert és Gyenge Edit a sajtótájékoztatón Fotós: A szerző felvétele

Makuláné Gulicska Valéria, Erdős Norbert és Gyenge Edit a sajtótájékoztatón Fotós: A szerző felvétele

Elsőkét a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületének elnöke, Makuléné Gulicska Valéria mutatta be civil közösségüket és beszámolt 2005 óta törekvéseikről. A most a NEA kiegészítő támogatásaként elnyert majd' félmillió forint felhasználásáról elmondta, hogy a jól működő közösségi életükben a kultúra, a művészetek pártolása, támogatása is fontos cél. Színházba járnak, van olvasókörük, a következő projektjük pedig Nagykárolyban két orosházi festő, Mihály László és Varga László tárlatának megszervezése. Másik céljuk a 7. kistérségi amatőr alkotók kiállításának felkarolása. Egymillió forint támogatást nyert el a civil keretből a Kossuth "Mezgé" -ért Alapítvány. Gyenge Edit elnök a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy minden pályázati lehetőséget megragad alapítványuk, hogy a nevelő-oktató munka mellett a diákéletet minél színesebbé tehessék. Ezt a helyi gyermek- és ifjúsági önkormányzattal és az iskolavezetéssel karöltve teszik. Az egészség- és környezettudatosságra nevelés fő célkitűzésük. Ennek népszerűsítéséhez szükséges eszközbeszerzésre fordítják az elnyert támogatást.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!