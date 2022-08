Mint az alpolgármester elmondta, a rendezvény keretében életre hívott gulyásfőző-versenyre a várakozáson felül sokan, harmincöt csapat jelentkezett, a résztvevők marha-, sertés-, szárnyas- és egyéb gulyás kategóriában mérethetik meg magukat ételeikkel. Minden csapatnak a hungarikumnak számító gyulai kispáros kolbászt is fel kell majd használnia sütve, főzve vagy egyéb módon az ételéhez, értékelése során a zsűri számos szempont mellett ezt is figyelni fogja majd.

Kónya István elmondta, idén is törekedtek arra, hogy hamisítatlan családi eseményt szerveznek. Egyebek mellett ugrálóvár, kézműves foglalkozás, lufihajtogatás, python magic show, Pepe manó meséi, labdarúgó mérkőzés, illetve 16 órától retroparty is színesíti az ingyenes rendezvényt. Ez utóbbi a késő esti órákig eltart majd. Kiegészítő programként horgászversenyt is tartanak, amire a helyszínen lehet jelentkezni.

Nyíri Mihály, a Gyulai Kert- és Tanyatulajdonosok Egyesületének elnöke elmondta, újdonságként helyi, illetve megyei termékbemutatót is rendeznek, amelyen a különleges díjnyertes chiliszósztól a kézműves sajtokon keresztül, a korondi vázákon, a kosarakon át a mézig számos különlegességet ismerhetnek meg az érdeklődők. Mint kifejtette, tavaly már életre hívtak egy hasonló eseményt, és Kónya Istvánnal közösen úgy döntöttek, hogy együttműködésben idén tovább viszik a kezdeményezést.