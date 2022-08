A külterületi szolgálat is folytatódik

Gyarmati Sándor elmondta, továbbra is kiemelt feladatuknak tekintik a külterületek biztonságát, és a rendőrséggel közösen, illetve önállóan is járőröznek, folytatják a Tanyaprogramot. Arra is figyelmet szentelnek, hogy lehetőség szerint csak „az arasson, aki vetett is”, különösen lényeges ez azért is, mert akadnak, aki már elindultak gyűjtögetni.

A szociális munka is fontos szerepet kap a tevékenységükben. Jelenleg is segítenek időseknek a bevásárlásban, és már sokat beszélgetnek velük a téli időszakról, annak kérdéseiről is. Gyarmati Sándor kiemelte, a hideg időszakban még inkább figyelnek majd arra, hogy mindenkinél füstöl-e a kémény, mindenki tud-e fűteni.

A saját székházukban is felkészültek a télre. Már évek óta rendelkeznek fatüzelésű kályhával, amihez a fát beszerezték, megrendelték. Emellett hűtő-fűtő klímát is felszereltetnek, hogy annak segítségével is mérsékeljék a gázfűtés költségeit.

– Nekünk is alkalmazkodni kell a háborús helyzet miatt megváltozott gazdasági körülményekhez – fogalmazott Gyarmati Sándor.