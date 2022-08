A jövőre jubiláló, hagyományos eseményt immár 29. alkalommal rendezték meg a békéscsabai Lencsési városrészben. A programot, ahogy korábban, úgy most is a csorvási fúvósok és a mazsorettezők felvonulása nyitotta meg a Lencsési úton, akik aztán a Féja Géza téren adtak bemutatót az érdeklődőknek.

A nap folyamán a kicsik és a nagyok is találhattak maguknak elfoglaltságot, volt lovasbemutató, óriásbábos gyermekműsor, zenés formagyakorlatok, és koncert is: az est sztárvendége Balássy Betty és Varga Feri volt. Mindezek mellett az eseményen egész délután szabadtéri játszóház, szalmakoszorú készítés és egyéb kézműves elfoglaltságok, valamint íjazás, arcfestés, csillámtetoválás, légvárak, lovaglás, és szabadtéri fotókiállítás is várta a megjelenteket. Az estét egy látványos tűzshow zárta a Lencsési városrészben megrendezett eseményen.