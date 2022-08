Járosi Pál elmondta, hogy édesanyja szeret beszélgetni, és sok időt tölt a teraszon. Bár a látásával és a mozgásával akadnak problémák, az egészsége rendben van, és szellemileg is teljesen friss, pontosan emlékszik vissza az eseményekre, a dátumokra. Erről lapunk munkatársai is meggyőződhettek, és Varga Tamás alpolgármester ugyancsak kiemelte, hogy szívesen elvinné Jutka nénit általános iskolákba, hogy tartson rendhagyó történelemórákat a fiatalok számára. Kovács Mihályné is hangsúlyozta, hogy semmit sem felejtett el az elmúlt évtizedekből, és hogy csak a vérnyomása miatt kell gyógyszert szednie – 70 éves koráig nem látogatta a doktorokat –, és csupán a melegfrontokra érzékeny, a hidegeket nem érzi meg. Korábban rendszeresen járt a városvédő és városszépítő egyesület összejövetelire, az ott töltött 20 évéről oklevele is van.

Szerényen, megelégedetten kell élni

Kovács Mihályné elárulta, egy fia, két unokája és egy dédunokája van. Hangsúlyozta, ők jelentik az ő életének a folytatását. Fiánál és menyénél lakik Mezőmegyeren, de unokái és a dédunokája is rendszeresen látogatják, mindannyian Békéscsabán élnek. Amikor kedden a város vezetői köszöntötték, ott volt dédunokája, a 4,5 éves Luca is, aki el sem mozdult az ünnepelt mellől.

Kovács Mihályné hírportálunk kérdésére, hogy mi a hosszú élet titka, kifejtette: szerényen, megelégedetten kell élni, és sajnálkozott amiatt, hogy manapság sokan mindent és azonnal szeretnének elérni, megkapni. Hozzátette, szerencsés amiatt, hogy a betegségek elkerülték. Úgy véli, teljes volt az elmúlt száz éve, volt benne minden, örömteli és szomorú pillanatok egyaránt.