Szarvas Tatai László kiadóvezető, a kötet szerkesztője és egyik szerzője a bemutatón elmondta, alapból többféle ötletük is volt a kiadással kapcsolatban, ám végül Keserű Zsuzsa, későbbi szerkesztő elképzelése valósult meg, miszerint képes könyv született olyan írásokkal, amit szarvasiak vetettek papírra, Szarvasról. Olyan emberek, akik jól ismerik és szeretik a települést. Felkérték a szerzőket, majd egyeztettek Gaál Roland járási hivatalvezetővel, akinek szarvasi fotóira alapozták az egész megjelenést, amik mellé végül további hat fotós képei kerültek be, köztük Babák Zoltáné, Czesznak Zsolté és Molitorisz Endréé is.

A kiadóvezető elárulta, ez egy szeretetteljes munka volt számára, mert szép írásokat és fotókat kaptak mindenkitől, és a közös munka is jó hangulatban telt. A Földre hullva – szarvasiak Szarvasról pedig elkészült, benne 88 fotóval, 27 emlékkel és vallomással, 15 novellával és kisprózával a helyi irodalmároktól és 30 verssel, mindez összesen 33 szerzőtől.

Babák Mihály polgármester köszöntőjében elhangzott, öröm számára, hogy Szarvas újratelepítésének 300. évfordulójára elkészült a könyv, amit büszkeséggel vett a kezébe. Szép ajándék ez ugyanis a városnak Tatai Lászlótól és minden szerzőtől. Hozzátette, nem ez az első, Szarvasról készül kiadvány, amiből néhányat be is mutatott a közönségnek hangsúlyozva, hogy ezen a téren egy jó folyamat zajlik. Olyan, aminek köszönhetően egyre több szempontból és egyre többen megismerhetik a települést és annak értékeit, illetve még inkább kíváncsiak lesznek rá.