Hírportálunk megkeresésére a diplomás ápolónő elmondta, csupán néhány napos kikapcsolódásra érkezett Siófokra kísérőjével. Napközben semmi problémájuk nem volt, bármelyik étterembe be tudtak menni enni vagy inni.

Viszont amikor este elsétáltak a Plázsra, váratlan dolog történt velük.

Az első szórakozóhelyen még nem is gyanította, miért mondják nekik, hogy foglalt a hely, ahová le akarnak ülni, annak ellenére, hogy semmilyen jelzés nem volt az asztalokon erre vonatkozóan. Ezt elfogadva továbbmentek egy másik helyre, ahol a biztonsági őr közölte, nem mehetnek be. Kedvesen jelezte feléjük az elutasítást, majd látva, hogy hideg zuhanyként érte őket a dolog, bevallotta, azért nem léphetnek be, mert cigányok.

Ez rendkívül rosszul esett nekik, hiszen normális ruházatban mentek, nem voltak ittasak, ráadásul bár ezt a szórakozóhelyeken ugyan nem tudhatták, de ő egy országszerte ismert és elismert személy az Aranypánt és egyéb díjai által, továbbá diplomája van, alapítványt működtet.

Edina elmondta, nem érezte úgy, hogy bármi kivetnivaló lett volna a viselkedésével vagy a személyével kapcsolatban, és úgymond tett már annyit le az asztalra, hogy ne ezt érdemelje.

Az őr azonban azt is elárulta nekik, hogy mivel korábban volt már probléma az adott szórakozóhelyen roma származásúakkal, ezért nem engedhetnek be senkit ebből az etnikumból. Edina hangsúlyozta, ez szerinte teljes mértékű általánosítás, ezért is tartotta fontosnak megosztani másokkal történetét. Azért, hogy felhívja a figyelmet arra, ne legyen ilyesfajta hozzáállás.

Kiemelte, persze a romák egy rétegével probléma van, de bármelyik népcsoporton belül lehetnek problémás emberek, és ennek alapján nem szabadna minden tagját megbélyegezni.

Sztojka Edina elárulta, egész életében jelen volt az általánosítás, főként gyermekkorában, vagy később a régebbi szomszédoktól. A főiskolán és munkahelyén, ahol esélyt adtak neki és megismerték, már sosem érte hátrány, ugyanakkor a Balaton-partihoz hasonló eset még nem fordult vele elő.