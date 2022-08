Az egészséges étkezés is terítéken volt Békésszentandráson

A környezetvédelmi vetélkedő után a Sport- és Vitamin-nap megnyitója következett a Bencsik Mihály Sporttelepen, ahol kezdetét vette a II. Szabó Imre Főzőverseny. Az ínycsiklandó illatokat kiegészítve pedig megtelt a színpad tánccal és zenével, miközben a focipályán is zajlott az élet a labdarúgók közreműködésében. Megtudtuk, az esemény egyik főszereplői az egészséges ételek és alapanyagok voltak, melyekből jó néhány változatot mutattak be a helyi termelők, illetve egész nap kóstolni is lehetett a finomságokat.