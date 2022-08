Megnyitó beszédében Kürti Sándor polgármester elmondta, a képviselő-testülettel közösen úgy állították össze az esemény programját, hogy a résztvevők egy nyugodt, családias napot tölthessenek együtt, amelyben minden korosztály találhatott kedvére való időtöltést.

A reggeli órákban húsz csapat résztvételével főzőverseny kezdődött, az Ambrus György olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács vezette Békés Megyei Culinary Team pedig igazi tarhosi marhahúsból és zöldségekből, helyi ízvilágú babgulyást és almás lepényt készített a látogatók számára. A szakember volt az elnöke a főzőverseny zsűrijének is.

A falunap egyik különlegessége volt, hogy a Kisvárosi történetek című sorozathoz is forgatott a Romis Mozi. Varga Ádám producer köszöntőjében kifejtette, tarhosi kötődése kapcsán is nagyon fontosnak tartja, hogy egy induló televíziós és online sorozatnak a település lehet az egyik helyszíne. Hozzátette, a falunapon meg is kezdték a forgatást, a filmben pedig Tarhos a saját nevén szerepel majd.

A felvételekre olyan nagy nevek érkeztek a községbe, mint Reviczky Gábor, Straub Dezső, Robert Bronzi, Horváth Gréta, Szabó Dóri, Szabó Erika, Gulyás Erika, Fekete László, a világ legerősebb embere. Szabó Zsófi és Gulyás Erika a jótékonysági futóversenyen is részt vett, amivel a Szent Lázár Alapítványt és a Tarhos Iskolájáért Közalapítványt támogatják.

Eközben a kastélyparkban 3D íjászverseny zajlott, amire az ország szinte egész területéről mintegy százötvenen érkeztek. Dugmonits Sándor, az egyik főszervező elmondta, 24 célos megmérettetést hívtak életre, amelyet a Füzesgyarmati Arany Sólyom Íjász Egyesület és a Tarhos Mindenkié Egyesület Aranysakál Íjász Köre hívott életre.

A falunapon köszöntötték az újszülötteket, fellépett mások mellett Bodrogközi Rita, Engie, Puskás Dániel és Király M. Alexandra, a tarhosi általános iskola diákjainak csoportja, koncertet adott a Palmetta, a Csökmei Duó pedig utcabált tartott, a programot retro disco zárta.