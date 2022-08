Nem sokkal háromnegyed kilenc előtt egy olyan hölggyel, Szilvivel beszélgettünk, aki novemberben tölti be az ötvenedik évét, és most adott életében először vért.

– Egyrészt szeretek segíteni, másrészt nagyon sokra tartom a Madzagfalvi Véradás szervezőjét, Barta István Zoltánt, aki egészen kiváló ember – árulta el hírportálunknak. Mint elmondta, régen beszéltek már arról, hogy ad majd vért, és ehhez a közelgő ötvenedik születésnapja különleges apropót is szolgáltat.

A szerző felvételei

Barta István Zoltán főszervező, a Vöröskereszt megyei alelnöke hírportálunk kérdésére kiemelte, előzetesen több mint százan regisztráltak a véradásra, ami azért is kiemelten fontos, mert így minimálisra csökken a várakozási idő. Mint megtudtuk, a véradókra nagyon sok ajándék vár, még a tavalyinál is több meglepetést biztosítanak számukra. Minden véradó kap egy minőségi pólót, a Gyulai Várfürdőbe, illetve a mórahalmi fürdőbe szóló belépőt, húzhat a zsákbamacskából, amelynek főnyereménye Csuta György festőművész alkotása, de rengeteg kisebb-nagyobb nyeremény is gazdára talál. Mindenki kap egy cipót a Testvérvárosok kenyeréből, kap sült kolbászt, dinnyét, illetve kiváló Czech Pale Lager sört.

Barta István Zoltán elmondta, idén is nagyon sokan elsőként adnak vért. Volt olyan programjuk, amikor a véradók tíz százaléka új véradóként vett részt az eseményen, ami generálja, hogy az érintettek később évente többször adjanak vért.

– Sokan úgy fogalmaztak, hogy ha tudják, hogy ez csak ennyi, már korábban is segítettek volna – osztotta meg tapasztalatait a főszervező. Hozzátette, a véradás az érintettek saját egészsége szempontjából is nagyon fontos.

Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés megyei igazgatója elmondta, a kétnapos, pénteken és szombaton tartó esemény a megye ikonikus, egyben legnagyobb véradása, amelyen a szervezők mindig számos különlegességgel várják a véradókat.

– Madzagfalván adni vért mára sikknek számít – hangsúlyozta. Kiemelte, nyáron még az átlagosnál is fontosabb a vér, a véradás, hiszen nagyon sokan elmennek szabadságra, sajnos balesetek is előfordulnak, így fokozottabban szükség van a segítségre.