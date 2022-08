Galambos István polgármester szombati látogatásunkkor elmondta, valóban nem megszokott, hogy egy mintegy 1200 fős település egész hétvégés falunapot tart, és eredetileg ők sem így tervezték. A program egynaposnak indult a megszokottak szerint, ám a véletlenek és egybeesések átírták a menetrendet. Hiszen a vízi játékot például tavaly szerették volna megszervezni a közönségnek, ám akkor technikai probléma miatt elmaradt. Idén újra megkeresték őket, viszont csak vasárnap értek rá, szombaton nem. Hasonlóképp jártak egy másik programmal is, a fent említett „Aranyosra festem”-el, ami még nem mutatkozott be náluk, és amelynek előadói szintén vasárnap értek rá. Ezután már Lovász Irén Kossuth-díjas népdalénekest is fellépésre hívták, így teljes lett a harmadik nap programkínálata is.

Visszatérve a falunapok elejére Galambos István kifejtette, a pénteki nap pedig azért szerveződött, mert szintén egy régi vágyuk, az szabadtéri mozi is valóra válhatott, amit nem akartak kihagyni, hiszen a Pulyka téren felállított színpad is adott volt hozzá.

Mertek tehát nagyot álmodni, és a rendezvény a szeszélyes időjárás ellenére is nagy sikernek mutatkozik mind a helyi lakosok, mind az elszármazottak, mind pedig a környékbeliek tekintetében. Ezt annak tudja be leginkább, hogy a falusi rendezvények mindig más hangulatban telnek, mint a nagyobb városiak, és már csak nosztalgiázni is szívesen látogatják azokat az emberek. Ráadásul jó alkalmat adnak találkozni a régi ismerősökkel, szomszédokkal, vagy a ritkán látott rokonokkal.