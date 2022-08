– Itt volt az ágy, mellette az éjjeli szekrénnyel, ott volt a tévé, az a sarok pedig tele volt szekrényekkel – mutatott körbe a jelenleg teljesen üres, kormos és füstös utcafronti nagyszobában Szoboszlai Miklós és Szoboszlainé Hegedűs Krisztina, miközben egy fekete macska kimászott a kitört ablakon keresztül. A helyiség közepén egy létra állt, ez jelezte, hogy elkezdték a helyreállítási munkálatokat és a takarítást, miután augusztus 14-én otthonukban tűz ütött ki.

– Otthon voltunk, és én lefeküdtem az ágyba. Rá akartam gyújtani, és az öngyújtó lángja belekapott a szivacsba. Bár Krisztina azonnal hozott egy kancsó vizet, ahogy öntötte, egy szikra továbbpattant, a tűz pedig végigfutott a szivacson – mesélte Miklós, aki aztán kikászálódott a szobából, és értesítették a hatóságokat.

A katasztrófavédelem közlése szerint a füzesgyarmati önkéntes és szeghalmi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat.

Miklós elismerte, hogy felelőtlen volt, Krisztina pedig hozzáfűzte, hogy soha többé nem engedi a lakásban cigarettázni. A nagyszoba teljesen kiégett, szinte minden értékük odaveszett. A tönkrement és használhatatlanná vált bútorokat egyelőre az udvarra pakolták, lomtalanításkor pedig kiteszik majd azokat. Bár nem vált az egész épület lakhatatlanná, a középső helyiség és a konyha is korommal, füsttel telítődött, két hét után is látni, érezni, hogy milyen tragédia történt.

– Az egész villanyhálózatot újra kell húzni, az ablakot ki kell cserélni, ki kell meszelni – folytatta Miklós, aki szerzett is ablakot, és megkezdte a helyreállítási munkálatokat a nagyszobában.

Krisztina segít neki, amiben csak tud, illetve közben folyamatosan takarít a többi helyiségben. A körülmények ellenére nem tudtak elköltözni a házból, most a középső helyiségben húzzák meg magukat, és igyekeznek minél többet szellőztetni.

Bár haladnak a munkálatokkal, és azokat szeretnék még a hideg előtt befejezni, hangsúlyozták, hogy közben dolgozniuk is kell, illetve az egészségi állapotuk sem ideális. A pénz, a tisztítószerek és a festékek mellett ezért leginkább szakemberre, munkás kézre lenne szükségük, aki segít nekik.

Elmondták, hogy az önkormányzattól kaptak 300 ezer forint kölcsönt, illetve vissza nem térítendő támogatásra is számítanak, valamint a nemzetiségi önkormányzat ugyancsak segítette őket. Köszönetet mondtak munkahelyüknek, az Ösvény Esélynövelő Alapítványnak is, ahol adománygyűjtést szerveznek a számukra. A számlaszám, amire lehet utalni: 54000052-10003059, a közleménybe be kell írni: Szoboszlai Miklós, Hegedűs Krisztina.