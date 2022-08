Az MTI tájékoztatása szerint a 2022-es felvételi időszakban mintegy 2200 általános iskolás diák jelentkezett határainkon innen és túl a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség Programjára (FIT). Az általános iskolásoknak szóló képzés oktatási koncepciójában többféle alapcélt vegyítenek: egyrészt törekednek arra, hogy a diákok minél előbb minél több tudományterülettel - a kémiától a pénzügyi ismereteken vagy a drónprogramozáson át a retorikáig megismerkedhessenek. Másrészt fontosnak tartják, hogy a tehetségek a tudományterületek összefonódását is érzékeljék.

Nagy élmény volt a táborozás

Mittag Mónika beszámolt arról is, hogy Békés megyéből hat diák vett részt az MCC ötnapos, Révfülöpön megtartott nagytáborában, ahol – tette hozzá – több mint kétszáz társukkal együtt kapcsolódtak be a különböző szakmai és szabadidős programokba.

Itt a teljesség igénye nélkül középpontba került a vitakultúra. A 200 középiskolás diák a legaktuálisabb témák mentén profi mentorok segítségével fogalmazhatta meg a véleményét. Emellett jutott idő szabadidős foglalkozásokra, és lehetőség volt a kurzusvezető oktatóinkkal való találkozásra, beszélgetésre is. A csapatok fergeteges hangulatú éjszakai túrán is részt vehettek.

A fiatalok számos workshopon vehettek részt, amelyek témái többek között a történelem, az irodalom, az önfejlesztés, meseterápia és a természettudományok voltak. A diákok egy fotóreprodukciós versenyen is részt vehettek, közben volt idő a strandolásra is. Olyan program is volt, amelynek keretében a diákok az általuk elhozott „kacatokat” próbálták egy Top Shop játék keretében a közönség számára bemutatni.