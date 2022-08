Ezzel reagáltak azokra az egyes médiumokban közzétett hírekre, amelyek szerint ősztől több hazai fürdő is bezárhat elsősorban a magas energiaárak miatt. A lehetséges létesítmények között a Gyulai Várfürdőt is említették, ezt cáfolta most a cégvezetés.

Mint a közösségi oldalukon kiemelték, a szeptember 5-től kezdődően meghirdetett medencezárások az előző évekhez hasonlóan a szokásos ütemben zajlanak majd. A családi élményfürdő, az AquaPalota és a fedett gyógymedencék pedig egész évben várják a vendégeket.

A kiemelt időszakokról és a nyitvatartásról a várfürdő honlapján folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők.

A közleményben kitértek arra, hogy az 50 méteres versenyuszodát idén a téli hónapokban nem fogják tudni üzemeltetni, helyette a 25 méteres tanuszodában biztosítanak úszási lehetőséget. Az 50 méteres uszoda zárása az időjárás és a vízhőfok fenntarthatóságának függvénye.