– Az alapítványunk 2013 óta minden évben jótékonysági bált is szervezett a víziszínházban, ám ez most a háború kitörése és a járványhelyzet miatt elmaradt. Szerencsére így is többen nyújtottak segítő kezet – részletezte, hozzáfűzve, hogy négy pályázat érkezett be, a kuratórium tagjai pedig pontrendszer alapján állították fel a rangsort. A rendelkezésre álló forrást maximálisan ki tudták aknázni; minden hallgatónak 200 ezer forintot ítéltek oda, így 2013 óta már összesen negyvenöt továbbtanuló fiatalt segített az alapítvány.

– A fiatalok a szerződés ünnepélyes aláírásával vállalták, hogy ősztől megkezdik tanulmányaikat, a kapott összeget a pályázatban leírtakra – tankönyvek beszerzésére, számítástechnikai eszközök megvásárlására, utazásra, kollégiumi ellátásra – fordítják, és félévente el is számolnak. Százezer forint már a számlájukon van, a másik százezret az első félév sikeres zárásakor utaljuk át nekik – tette hozzá Závogyán Judit. Hangsúlyozta, a szülők külön megköszönték, hogy a mostani a nehéz gazdasági körülmények között támogatást kaptak, a diákok pedig felajánlották, hogy a következő jótékonysági bálon segítenek.