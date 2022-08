Éri Balázs elmondta: a közösségi portálon korábban, tavasszal sokan szóvá tették, hogy áldatlan állapotok uralkodnak néhány szelektív sziget környékén, és a témában rengeteg hozzászólás született. Azért, hogy legyen nagyobb rend a gyűjtőknél, online petíciót indított, és azt 207-en írták alá – az észrevételeit és a névsort a napokban küldte el a város vezetőinek.

Hozzátette, korábban tapasztalt olyat, hogy régi olajos hordót, tele kommunális szeméttel, valamint autóalkatrészeket, illetve elektronikai hulladékot tettek ki a szelektív szigeteknél. Szerinte a hungarocellnek is lenne megfelelőbb helye, és előfordult, hogy viharok idején azok szétszóródtak a belvárosban. A minap az Árpád fejedelem téren mutatta, hogy szerinte most is vannak olyan típusú szemetek a szelektív szigetnél, amilyenek nem oda valók.

Hamar megtelnek a gyűjtők Éri Balázs szerint

Éri Balázs úgy véli, hogy a szelektív szigeteknél a gyűjtők hamar megtelnek. Ha sűrűbben ürítenék azokat, akkor a tárolók mellé kevesebb szemét kerülne, a megtelt gyűjtők miatt máshol letett hulladékok pedig a helyükre kerülnének. Ezzel amellett, hogy tisztább környezetet teremtenének, azok, akik szelektíven gyűjtik a szemetet, több értelmét látnák a fáradozásuknak.

Hírportálunk kérdésére hangsúlyozta, hogy nem tapasztalt változást az elmúlt időszakban, szerinte továbbra is valós problémáról van szó, amit meg kell oldani, egyrészt a szelektív szigetek bővítésével – mivel úgy véli, hogy azok száma és mérete továbbra sem elegendő a társasházakban, lakótelepeken élők számára –, másrészt pedig azok az eddiginél gyakoribb ürítésével.

Tavasszal valóban akadozott a szolgáltatás egy hiba miatt

– Tavasszal valóban akadtak problémák a városban, amelyet a szelektív szigetek üzemeltetéséért felelős közszolgáltató, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. szállítóeszközének meghibásodása okozott – ismertette Nagy Ferenc alpolgármester.

Elmondta: tavasszal, amikor a petíció született, másfél hónapig akadozott a szelektív szigetekről az elszállítás, amellyel kapcsolatban egyeztető tárgyalást kezdeményezett az önkormányzat a közszolgáltatónál. Ezen a megbeszélésen javaslatok születtek néhány sziget áthelyezésére, bővítésére, valamint az ürítés gyakoriságának növelésére. Kiemelte: a petícióban szereplő, sűrűbb ürítésre vonatkozó kérés azóta már meg is történt a problémás helyszíneken.