– Több lakossági megkeresést is kaptam a területen élőktől azzal kapcsolatban, hogy a sűrűn beépített, szinte lejtés nélküli Esze Tamás utcában a nagyobb esőzések rendszeresen problémát okoztak, így különösen indokolt volt a szakasz csapadékvíz-elvezetésének megfelelő megoldása. Ráadásul az úttest is elhasználódott, kátyússá vált, emellett korábban gondok adódtak a parkolással is – fogalmazott a sajtótájékoztatón Mittag Mónika. Az önkormányzati képviselő emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban megtörtént a belváros, számos utca megújulása és az Erkel tér rehabilitációja is.

– Ebbe a sorozatba illeszkedik az Esze Tamás utca felújítása is, amely sokkal jobb életminőséget biztosít, az ingatlanok értéke emelkedik, és a munkálatok esztétikailag is sokat jelentenek, a parkolás megoldódott – tette hozzá.

Mittag Mónika kitért arra, hogy az elmúlt időszakban minden évben a választókerületében is megvalósult, illetve megvalósul legalább egy-egy jelentősebb fejlesztés. Példaként említette a Jókai utcát, a Bárány utcát, a Ferencesek terét, a Scherer Ferenc utcát érintő beruházásokat.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, a mostani fejlesztés egy nagy pályázat egyik eleme, amelyben egymásra épülő munkálatok készülnek el. Szólt arról, hogy Mittag Mónika minden évben aktívan kezdeményezi, hogy a lakosság által kért korszerűsítések megvalósuljanak. Mint kiemelte, a városrészen a lakossági igényeket három lépésben teljesítették.

Belügyminisztériumi forrásból leaszfaltozták a Jókai utcát, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) elnyert támogatás segítségével megújult az Erkel tér, parkolók is épültek. Harmadik lépésként a Gyula város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem című programban pedig az említett Esze Tamás utcai fejlesztés fejeződött be. Az említett nagyprojektre 334 millió 530 ezer forint pályázati támogatást kapott a város, melyet az önkormányzat 82 millió 263 795 forint önerővel egészített ki. Utóbbi összegre többlettámogatási igényt nyújtottak be.

A polgármester kifejtette, az Esze Tamás utca csapadékvizét a Corvin utcán keresztül juttatják el a 48-as utcai meglévő csapadékvíz-rendszerbe, ezért a Corvin utca – 48-as utca és Esze Tamás utca közötti – szakaszán is kiépítették a csapadékvíz-elvezető rendszert. A Corvin utcán 91 méter, az Esze Tamás utcában pedig 76 méter hosszúságú csatornát létesítettek víznyelőkkel.

Az Esze Tamás utcában felújították az aszfaltburkolatot 107 méter hosszon, 4 méter szélességben, az egyik oldalon padkafolyókával és víznyelőkkel, a másik oldalon K-szegéllyel és süllyesztett szegéllyel.