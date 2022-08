A Magyar Falu Program támogatásával megvalósult Kardoson a Petőfi utca felújítása – adta hírül a napokban Brlás János polgármester. Elárulta, az új útburkolat közel 10 millió forintos forrásból készült el, aminek köszönhetően komfortosabbá vált a település. Hozzátette, további projektek is tervben vannak a községben, hiszen adtak be pályázatot a a TOP Plusz program keretében a Kossuth, az Ady és a Szabadság utcák útfelújítására is, melyek elbírálására várnak.