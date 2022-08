Bálint Ágnes számtalan közkedvelt televíziós mesesorozatot írt, 1958 és 1986 között volt a Magyar Televízió munkatársa. Szinte nem volt olyan mese, amely nem az ő segítségével került a képernyőre ebben az időszakban.

Az ő ötlete nyomán születettek meg a Futrinka utcából Böbe baba és Cicamica, Mazsola és Manócska, Frakk és a macskák, Kukori és Kotkoda. Dramaturgként közreműködött több mesénél, a Kuckó című ismeretterjesztő magazin szerkesztette – olvasható a tablókon.

Kiss Ildikó gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a tablókon keresztül megismerhetik az érdeklődők Bálint Ágnes munkásságát, valamint azt, hogy az egyes mesealakok miként fonódtak össze életével. Az olvasókat arra kérték, hogy hozzanak be Bálint Ágneshez kapcsolódó tárgyakat, így érkeztek például plüssfigurák, a bibliotéka pedig képeslapokkal egészítette ki a gyűjteményt, amelyben helyet kapott a szerző eredeti írógépe is. A tárlattal kapcsolatban játszhatnak is a gyerekek.