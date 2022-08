– Erdős Norbert országgyűlési képviselő támogató segítségével, előremutató együttműködésével szeretnénk folytatni a biztonságos gazdálkodást. Arról számolhatok be, hogy önkormányzatunk számlája megnyugtató – fogalmazott Varga Gábor alpolgármester. A jövőt tervezve azt is elmondta, ha a tendencia folytatódik és minden lehetőséget megragadva tudják az utakat javítani, szilárd burkolatúvá tenni, akkor 5 éven belül valamennyi útjuk aszfaltos lehet.

– Kohósalakos útjaink hossza 3,5 kilométer, az a törekvésünk, hogy ezek is végleges burkolást kapjanak. Itt a jó példa is: elkészült a Magyar Falu Program keretében elnyert 42 millió forintos támogatásból az egyik utcánk. Elégedettek az ott élők, végre van aszfaltos utcájuk! De a külterületi útjainkra is figyelünk, jelenleg zajlik a közbeszerzési eljárása annak a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert 292 milliós beruházásunknak, amihez önkormányzatunk plusz 15 millió forint önerőt biztosított. Ősszel ott is megtörténik az első kapavágás. De más fejlesztési irányt is meghatároztunk a következő évekre: a játszótér melletti sportpályánk rendbetétele van napirenden.

– Az elnyert 15 millió forintos támogatásból vásárolhatunk ősszel új, 9 személyes falubuszt. A település központjában a már megújult önkormányzati ingatlanok (községháza, piac) és a katolikus templomunk után már nagyon várjuk, hogy ősszel elkezdődjön a parókia épületének (25 millió forintos projekt) a felújítása. És amire szintén nagyon vártunk már, az a művelődési házunk korszerűsítése. TOP Plusz pályázati forrásból 97 millió forint áll rendelkezésünkre, várjuk a közbeszerzési eljárást. Megvalósíthatjuk az épület teljes energetikai felújítását. A kivitelezés reményeink szerint ősszel elkezdődhet – fogalmazott az alpolgármester.