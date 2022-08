A legszebb helyek egyikének nevezte Vésztő-Mágort beszédében dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Beszélt Komáromi Gáborról, a város díszpolgáráról, egykori polgármesteréről, aki megálmodta a történelmi emlékhelyet, illetve aki életre hívta a sárréti pikniket. Hangsúlyozta, hogy Mágorért mindig is küzdeni kellett, és szerinte olyan értéket képvisel, amit nem szabad veszni hagyni, és most is a fejlesztésének érdekében folytatnak tárgyalásokat.