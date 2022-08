A helyi termelők és vásárlók szempontjából az egyik legfontosabb beruházás, a körösladányi piac építése jó ütemben halad – nyilatkozta hírportálunknak a helyszínen Kardos Károly.

Körösladány polgármestere elmondta, az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program kiírásán közel 100 millió forintot nyert el a beruházásra, amihez a város további 93,5 millió forintos saját forrást biztosít. A fejlesztés részeként mintegy 220 négyzetméteren fedett, 1636 négyzetméteren pedig nyitott elárusító helyeket alakítanak ki a város központi részén, a 47-es út mellett, a helytörténeti gyűjtemény közelében. A településvezető ennek kapcsán kiemelte, az épület falai már állnak, várhatóan augusztus végére, szeptember közepére szerkezetkész lesz az ingatlan. Ezt követik a belső munkálatok, a fedett részek fejlesztése, amit a környezet térburkolása követ majd.

Kérdésünkre Kardos Károly kifejtette, egészséges várakozás előzi meg az új piac elkészültét:

A visszajelzések szerint sokan várják, hogy megfelelő helyen lehessen árusítani, illetve a különböző termékeket megvásárolni – tette hozzá a polgármester. – Az agóra jelenlegi helyére nem is pályázhattunk, hiszen az nem alkalmas egy ilyen jellegű beruházás megvalósítására – hangsúlyozta. Úgy tervezik, hogy a helyiek, valamint a más településről érkezők már idén is használhatják az új piacot, év végéig a munkálatok be fognak fejeződni.

Forrás: Für Henrik

A végéhez közelít az a projekt, amely a körösladányi csapadékvíz-elvezető hálózat kritikus pontjainak felújítását célozza meg. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert mintegy 90 millió forintos támogatásnak köszönhetően tovább erősítik a belvíz elleni biztonságot a településen, korábbi problémák oldódtak, illetve oldódnak meg a beruházásnak köszönhetően.

Eközben gyakorlatilag befejeződtek a juhászati bekötőút felújítási munkálatai. A polgármester megerősítette, hogy a piacberuházáshoz hasonlóan a Vidékfejlesztési Program felhívására pályáztak, és 297 millió 728 ezer forintot nyertek a célra.

Mint megtudtuk, a szakasz rekonstrukciója lehetővé teszi az út mentén található gazdaságok elérhetőségének javítását, ahol a mai napig sokan dolgoznak, illetve járnak ki a területre. Az útfelújítás 1925 méter hosszban valósult meg, a régi utat elbontották, és ahelyett egy új szakasz épült a már említett mintegy 2 kilométer hosszússágban. Miután a szakaszt kifejezetten sokan használják, ezért fontos a fejlesztés.

Jó ütemben halad a BMX freestyle pálya építése is. A létesítményt már lebetonozták, várhatóan augusztus harmadik hetében szerelik majd fel a hat ügyességi elemet a 33x10 méteres beton alépítményre. Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, az önkormányzat az Aktív Magyarországért Program felhívásásán 13 millió 954 ezer 339 forintot nyert el a célra, a város a fejlesztéssel az extrém sportok iránt érdeklődő fiataloknak kedvezne.

Arra törekszünk, hogy a pályázati lehetőségek függvényében, illetve saját erőből is folyamatosan fejlesszük az életkörülményeket a városban. A beruházások is ezt az elképzelést szolgálják – fogalmazott Kardos Károly.