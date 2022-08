Dudás Árpád polgármester elmondta, hogy számos helyen ténykednek, számtalan feladatot látnak el az önkormányzat kötelékében a közfoglalkoztatottak. Például gondot fordítanak a köztemetőben a ravatalozó állapotára, és jelezte: hamarosan bővül a juhállomány húsz báránnyal és egy kossal.

Beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban több közfoglalkozott sikeresen elhelyezkedett a versenyszférában. Ez örömteli, hiszen a program célkitűzése, hogy visszavezesse az álláskeresőket a munka világába, ugyanakkor aggasztó is, mert jelenleg sok az üres álláshely, például a mezőgazdasági projektben a 47-ből 17 segédmunkás hiányzik. Emiatt komoly kihívás a feladatok ellátása. Mivel most is akadnak jelentkezők, a reményei szerint sikerül feltölteni az üres helyeket.