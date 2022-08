Ezek a termékek most főként pékáruk, zöldségek és gyümölcsök. Megyei szinten az elmúlt három hónap alatt 11 373 kg adományt jelentett ez több mint 11 millió forint értékben. Összesen 4671 ember fogadta szívesen az adományt. A program célja az is, hogy, csökkenjen az élelmiszer-pazarlás – osztotta meg hírportálunkkal Tóth Zoltánné.

A Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, napjainkban is segítik a megyében elszállásolt ukrán családokat olyan adományokkal, melyeket főként Békésben gyűjtöttek össze, de érkezik a központból is feklajánlás. Több mint 200 önkéntesük nemcsak gyűjtötte, hanem rendszerezte, szállította és osztotta is az adományt. Ha kellett szendvicseket kentek, csomagoltak. Eddig közel kilencezer menekültet látott el a megyei szervezet, mintegy 18 ezer kg adományt gyűjtöttek, osztottak szét.