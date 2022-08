Egy évvel ezelőtt is számos orosházi család kapott vásárlási utalványt, amit a gyermekeiknek szükséges iskolai felszerelés megvásárlására fordíthattak. Akkor Orosháza képviselő-testülete rendeletébe foglalta a jövőbeli támogatást is, aminek most jött el az ideje.

– Orosházán is vannak olyan családok, amelyek aggodalommal telve várják az őszt. Ezen igyekszünk segíteni azzal, hogy hozzájárulunk az iskolakez­dés költségeihez. Idén 260, rendszeres gyermekvédelmi­ kedvezményre jogosult, 6 és 16 év közötti gyerek kap egyszeri, 10 ezer forintos vásárlási utalványt – fogalmazott a városvezető­.

Az érintett családok jövő héten kedden délig vehetik át az utalványt a polgármesteri hivatalban. A támogatás a Kossuth utcai Szín-Vonal Papírboltban és a Szín-Vonal táskaboltban használható fel.