A Magyar Falu Program keretében beadott sikeres pályázat révén kegyeleti hűtőt szerez be az önkormányzat – ismertette Tát Margit polgármester a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy a berendezés 1,7 millió forintot tesz ki. A minap rendkívüli képviselő-testület- ülésen döntöttek a kivitelezőről a minél előbbi megvalósítás érdekében. Hozzátette, hogy az elavult kegyeleti hűtővel kapcsolatban sok lakossági panasz érkezett, a kollégái is jelezték a modernizálás szükségességét, ezért minden követ megmozgattak, hogy a forrást előteremtsék a beruházásra, amely tehát belátható időn belül meg is valósul.