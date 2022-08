– A kivitelező megfelelő ütemben halad, a vállat tudja tartani a határidőket. A villanyszerelési munkák 97-98 százalékban készen vannak. A gépészeti munkák is jól haladnak, a víz alapú nyomáspróbán és a szennyvíz víztartóssági próbán túl vagyunk. Ezen a héten a gépészeti szerelvények nagy része is a helyére kerülhet. A radiátorok szerelésének folytatása a festő munkáktól függ, reményeink szerint augusztus 22-i héten nyomáspróbát, azt követően próbafűtést végezhetünk. Az oldalfalburkolatok is elkészültek és megkezdődött a padlók hidegburkolatának kivitelezése. Terveink szerint augusztus 2-án megkezdjük a padlók melegburkolati munkálatait. Az összes homlokzati nyílászáró a helyén van. Az akadálymentes mosdó és bejárat is jó készültségi fokban van. Augusztus második felében szeretnénk megkezdeni és négy héten belül befejezni, a még hátralévő külső munkálatokat – tájékoztatott a városvezető.