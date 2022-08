– Hány beszélgetés után született meg a kézirat?

– Nem számoltam össze. 2020 októberében született meg a könyv ötlete, karácsony után kezdtem gondolkozni a szerkezetén, 2021 elején írtam neki először e-mailt, és márciusban kezdtünk beszélgetni, a járvány miatt főleg a Skype-on keresztül. Május végén hunyt el, de a kéziratot jóvá tudta hagyni. Csak az maradt hátra, hogy milyen képek, illusztrációk kerüljenek be a kötetbe, ebben sokat segített a felesége, Rubovszky Éva. Tavaly októberben lett volna a 80. születésnapja, amely kapcsán egy ünnepséget szerveztünk, és pont attól lett ünnepi az alkalom, hogy bemutathattuk a könyvet. Méltó módon, szépen emlékeztünk rá.

– Útravaló gondolatok Jankovics Marcelltól – ez is szerepel a kötet címében. Milyen útravalót kapott a művésztől?

– Hogy soha nem szabad feladni, hogy szívós munkával és szorgalommal a legnehezebb helyzetekből is fel lehet állni, előre lehet menni. Emellett, ami számomra nagyon fontos és a nagy emberek sajátja, az a szerénység. Hogy semmikor sem szabad azt képzelni, hogy kész vagyok, hogy sok mindent elértem. Bár mindent elért addigra, az utolsó munkáin is hihetetlen precizitással dolgozott. Sokat tanultam tőle. Ugyan régóta ismertem, és sokszor találkoztunk interjúk kapcsán, hivatalos volt közöttünk a viszony. De eljutottunk oda pár beszélgetés után, hogy megengedte, hogy az embert is lássam, és én magam is meglepődtem, hogy mennyi mindenbe beavatott.

Versekről, irodalomról beszélgetnek

Kurucz Éva 2002 és 2014 között műsorvezetőként dolgozott a Hír Tv-ben. Volt egy kulturális műsora, amellyel minden nap jelentkezett, és 2008-ban Frankó Attila volt a vendége, akivel az akkor két éve indult Békéscsabai Irodalmi Estekről, a kezdeményezésről beszélgettek. Hangsúlyozta, megtisztelő számára, hogy most, 14 évvel később ennek keretében, az immár 181. irodalmi esten mutathatta be Békéscsabán a Jankovics Marcell 80 című életút-interjúkötetet. A Hír Tv után dolgozott kormányszóvivőként, majd vezette a Családbarát közéleti, közszolgálati műsort is az MTVA-nál. Kulturális újságíróként ténykedik, és ötödik éve vezet egy kávéházat: az alkalmakon színművészek szavalnak, akikkel versekről, irodalomról beszélgetnek.