Több horgászunktól érkezett olyan bejelentés, hogy 5 kiló feletti pontyainkat valaki jelzésszerűen megcsonkítja, a kifogott nagytestű halak farokuszonyait levágja, illetve testükbe is belevágott az ismeretlen. Kérnénk a tagságot, segítse a vezetőséget abban, hogy megtaláljuk az elkövetőt. A tettes komoly szankciókra számíthat, mivel ez állatkínzás. Ingyen engedéllyel jutalmazzuk azt, aki hitelt érdemlő bizonyítékkal szolgál az elkövető személyével kapcsolatban – olvasható a közleményben.

Simon-Csatlós Zoltán, a horgász közösség elnöke korábban azt nyilatkozta, büszkék arra, hogy rendezett környezetben, folyamatos fejlesztéssel építgetik, szépítgetik vizeik környezetét. Tagságuk növekszik, összetartó. A jó gazda gondosságával gazdálkodnak. Minden korosztály szeret itt horgászni, van a vízparton 60 horgászhely. A vízben pedig rekorderek úszkálnak. A sok ponty mellett vannak itt ragadozó halak (harcsa, süllő, csuka) is, meg amur, busa. Sok éve született egy döntés: 5 kilóstól nehezebb példányok nem vihetők el. Úgy határoztak, a természetre bízzák a halak gyarapodását.

Most meg van valaki, aki kárt tesz az állományban be- és ledarabolja a halak farokuszonyait. A felháborodás határtalan.

– Ilyen esetekről hallottunk már az országban máshol is. De elképzelni se mertük, hogy itt is előfordulhat. Horgászaink jelezték, már 17 kilós példányt is találtak megcsonkított állapotban. Nem maradhatunk csendben, ezért kértük a tagságot, a halőröket, figyeljék a vízpartot, a kiülő helyeket. Egyéni akció lehet ez. Valaki így jelöli meg az általa kifogott egyedet. Döbbenet – fogalmazott Simon-Csatlós Zoltán, aki arra is emlékeztetett, hogy horgászrendjük úgy szól, ha akár a horog is sebet okoz egy hal testén, azt le kell fertőtleníteni, mielőtt visszaengedik. Igen, van felelőssége, kötelessége a horgásznak.

Az elnök szerint ez a brutális halcsonkítás állatkínzás.

Abban bízik, a nyilvánosság, a horgásztársak összefogása visszatartó erővel hat és felhagy az illető ezzel a példátlan cselekedetével.