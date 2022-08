Iskolakezdés együtt! néven végzi immáron tizenegyedik éve a rászoruló családok gyermekeit támogató segélyakcióját az Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató elmondta, az iskolakezdési segélyakciót példás összefogás jellemzi a szeptember 1-ig hívható 1353-as adományvonalon és a weboldalon keresztül. Nincs olyan megye, ahova ne jutna az adományokból.

– Az orosházi családok átmeneti otthonán keresztül 130 rászoruló gyerek kap személyre szóló segítséget idén. Emellett az országos segélyközponton keresztül is vannak olyan csomagok, amik Békés megyébe jutnak, ebben a Magyar Posta logisztikai partnerként segít bennünket, hogy a küldemények időben célba érjenek - tette hozzá Gáncs Kristóf.

Gáncs Kristóf

Fotós: MW

Pénzadomány gyűjtése zajlik, ami lehetővé teszi, hogy konkrétan a gyerekek igényeire, az aktuális családi helyzetre szabják a támogatást.

– Orosházán is ismerjük a családokat, ha tanszerre, vagy tornacsomagra van szükség, azt állítjuk össze, azt vesszük meg. Vadonatúj, minőségi eszközökkel kezdik így ők is a tanévet. Nem indulnak rosszabb esélyekkel a társaikhoz képest – fogalmazott a kommunikációs igazgató, aki hozzátette: a családok átmeneti otthonában nyári programok is voltak, országosan pedig Orosháza a segélyszervezetükön belül a gyermekfejlesztés fellegvára, ahol a felkészült munkatársi csapat végzi felzárkóztató tevékenységét, ami nyáron se állt le.