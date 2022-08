Békéscsabán exkluzív ház/villa teljes berendezéssel eladó. A tégla falazatú 500 nm-es luxus ingatlan szép környezetben 3270 nm-es telken helyezkedik el. Amerikai konyhás, galériás nappali, 6 szoba, 2 fél szoba, 4 fürdőszoba, wc, edzőterem, társalgó, játékterem, biliárd helyiség, két állású garázs található benne.

Kiváló befektetésnek is, ahol 18-24 főt lehet egyszerre elszállásoltatni. Az extra kényelemről egy 10 méter hosszú, ellenáramoltatós hőszivattyúval fűtött medence, jakuzzi, infra/finn szauna, kondi gépek, billiárd asztal, gépesített konyha gondoskodik. A otthon melegét legmodernebb gáz cirkó berendezés biztosítja, minden szoba légkondicionált és nagy méretű okos tv-vel felszerelt. A padlástérben póker terem, valamint két háló lakrész került kialakításra. A parkban több helyen is kiülők, szalonnasütő, grill terasz, bár pult, kinti konyha található.

A házban valamint a kertben is minden vadonatúj, a legjobb minőségű anyagokkal készült , most lett berendezve és befejezve. Céges rendezvények lebonyolítására, esküvők megszervezésére, vagy szállásként is hasznosítható.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán.