Az eső sem tudta elmosni a XXIV. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenyt, amely jó hangulattal, színes programokkal és persze finom halételekkel várta az érdeklődőket. Tímár Attila mesterszakács és a verseny zsűrielnöke elárulta, ebben az évben 16 csapat mérkőzött meg a versenyen, melyek mintegy 40 ételt készítettek. Maradtak a hagyományos kategóriák, így ezúttal is a Tiszai-körösi jellegű halászlé, a Dunai jellegű halászlé, az Egyéb halétel címek alá csoportosították a benevezett ételeket. De nem csak a verseny bográcsokban és serpenyőkben készültek finomságok, hanem óriás üstökben is, méghozzá 400 adag halászlé azért, hogy aki látogatóként érkezik a helyszínre, az is kóstolhasson halételt kedve szerint. Ez utóbbit a város értékesítette.

A mesterszakácstól megtudtuk, a megmérettetésre érkeztek többek között Németországból, Romániából, Erdélyből, Felvidékről, és persze határainkon belülről is, tehát a nemzetköziségét idén is sikerült megőrizni. Hozzátette, a nevezők között vannak visszatérők, de új csapatok is, ami számára azt jelenti, hogy a halfőző verseny népszerűsége töretlen.