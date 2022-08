Mondhatni a nyár hasonló az év többi időszakához az arborétumban a látogatók számát illetően, viszont ilyenkor a vakáció miatt kis és nagycsaládok érkeznek többen a Pepikertbe – számolt be kérdésünkre Kugyeláné Décsei Mónika, a Szarvasi Arborétum kommunikációs munkatársa. Hozzátette, különösen a gyerekekkel érkezők szeretik és veszik elsősorban birtokba azokat a kis kocsikat, amiket nyár elején szereztek be. Ezekben előszeretettel viszik végig a szülők a kisebb gyermekeket a kert burkolt útvonalain. Megtudtuk, továbbra is a kedvencek közé tartozik a látogatók körében ezekben a hónapokban a hajózás a Boglár és a Katalin II. fedélzetén, illetve főként a fiataloknál a szabadulószobák kínálata. Visszatérve az újdonságokra, a kommunikációs munkatárs elmondta, ide tartozik még a főbejáratnál található megállító tábla, ami egy QR-kódot tartalmaz. Van ugyanis egy olyan virtuális játék az arborétumban, miszerint a kód beolvasása után a kalandra vágyók megtalálhatják a kertben elhelyezett pontokat, ahol szintén QR-kód segítségével kérdéseket kapnak és válaszolhatnak meg a Pepikertről.

Kugyeláné Décsei Mónika elárulta, a nyári időszakban viszont kissé „csendesebbek” a szakvezetéseik – köztük a kerékpáros túravezetés is –, amiknek inkább a tavaszi és őszi időszak kedvez. Ezek az őszi lombszíneződéssel indulnak el újra, a különböző korosztályú csoportokkal.

Hangsúlyozta, növények tekintetében az arborétum is küzd azzal az aszállyal, ami világszerte tapasztalható. Komoly erőfeszítést tesznek kollégáik azért, hogy a kertet öntözzék. A középső területén lévő gyepes részek például most folyamatos locsolást igényelnek azért, hogy zöldek és üdék maradjanak. Ez azonban csupán egy kis része az arborétumnak. Hozzátette, az idős fáik egy részét kevésbé tudják „itatni”, hiszen több erőt és időt igényel jelenleg a kertészektől a frissen ültetett facsemeték öntözése azért, hogy életben maradjanak. Az aszály okán tehát a látogatók azt tapasztalhatják, hogy a növények az arborétumban is kókadoznak ugyanúgy, ahogy az ország, és mondhatni a világ többi részén is. Kifejtette, virágzás egyébként nem jellemző ilyenkor, az inkább tavasszal szokványos a kertben, egyedül a japánakác hordja ezekben a napokban is virágköntösét.

Visszatérve az arborétumban túrázókra és sportolókra Kugyeláné Décsei Mónika elmondta, a nordic walkingosok nyáron is ugyanúgy járnak hozzájuk hétvégente, mint az év többi részén, illetve a családok sem csupán gyalogosan érkeznek, hanem sokan hoznak magukkal például rollereket és görkorcsolyákat, illetve olyan szabadidős eszközöket, mint a tollasütő és labda.

Végül hangsúlyozta, a forró napokon sokaknak jelent egyfajta menekülőhelyet az arborétum, ahol a nagy fák árnyékában lehet pihenni, piknikezni. Itt ugyanis a városokban lévő hőmérsékletnél 10-15 fokkal van kevesebb, ami nagy felüdülést jelent. Az utóbbi napokban ezt kiegészítve pedig még kellemes szél is járta a kertet.

A gyermekprogramok kötődést szülnek az arborétumhoz

Kugyeláné Décsei Mónika kifejtette, a táboroztatás egy igen fontos része az arborétum nyári életének, már csak a kert adottságait illetően is. Hiszen a természetben, a fák és növények árnyékában a gyerekek jól érzik magukat, és pihentető kikapcsolódást nyújt számukra a terület. Idén pedig még nagyobb kincs egy ilyen program náluk, mivel már nem a kert központi részén táboroztatnak, hanem az északi részében, a parkerdei élmények területén, amit a gyerekekkel Odvas Rejteknek neveztek el. Hozzátette, itt van például egy nagyobb tó, különböző növények, és ráadásként gazdag az élővilága is, így a táborozókkal békákat, vízisiklókat, vízipókokat, tücsköket és bogarakat figyelnek meg. Ez pedig a legjobb módja annak, hogy egy gyerek tanuljon is a természetről.

Végül elmondta, nekik mint az arborétum munkatársainak különösen fontos feladat az, hogy olyan értő, és természetet, növény- és állatvilágot szerető embereket nevelgessenek, akikből később felnőtt látogatóik lesznek, és akik úgy térnek majd vissza a kertbe, hogy rácsodálkoznak a változásokra, illetve értékelik a növényeket és az élővilágot.