Tiszteletre méltónak nevezte, hogy a művelődési ház felkarolja a helyi alkotókat, a tehetségeket, növelve ezáltal önbizalmukat.

– Büszkeségünket és az összetartozás érzését az növelheti, hogy ez a négy fiatal (és szüleik, barátaik) itt élnek közöttünk Mezőkovácsházán, itt jártak óvodába, általános iskolába, gimnáziumba. A négy fiatal tehetségben közös, hogy a család kezdetektől támogatta érdeklődésüket. Mindannyiuknak örömet okoz ez a tevékenység, és a jövőben is szeretnének foglalkozni ezzel: Csenge és Benjámin hivatásszerűen is, Hanna egy másik területen szeretné kamatoztatni megszerzett tudását, Richárd pedig továbbra is hobbi szinten.

Fiatal koruk ellenére mindannyiuknak volt már kiállítása: a két lánynak az iskolájukban, Benjáminnak a művelődési házban egy ablakkiállításon, Richárdnak pedig Békéscsabán, egy makett kiállításon.