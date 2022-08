Csonki Dávid úgy fogalmazott a közösségi oldalán, a Jobbik Békés megyei igazgatójaként belelátott a párt belső harcaiba. Látta, ahogy a „pártelit” a Fidesszel összejátszva próbálta lejáratni és a Jobbikból kiszorítani Jakab Pétert. Ez a folyamat pedig szerinte még most is tart, jönnek a levelek, mennek a telefonok.

– A Jobbik ma már nem a Fidesz ellen, hanem Jakab Péter ellen harcol. Ez a harc viszont nem a mi harcunk, a Jobbiknak vége – mondta Csonki Dávid.

Mint fogalmazott, amikor belépett a Jobbikba, azt Jakab Péter hívó szavára tette, számára ő jelenti a nép hangját, és az ő útja az övé is. Bizalmat kért Jakab Péterről, amit meg is kapott, akkor is, illetve most is. Ez pedig arra kötelezi, hogy vele együtt folytassa a küzdelmet Békés megyéért.

A Jobbik helyi alapszervezete egyébként nem először oszlik fel, ez már 2020-ban is megtörtént. Erről ITT írtunk.