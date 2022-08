A békési önkormányzatnál a két hónap alatt összesen hatvan fiatal vállalhat ilyen módon munkát. Szűcs Bettina Erika, az ­Eötvös Loránd Tudomány Egyetem török szakirányos hallgatója a szociális osztályon segít be augusztus elsejétől.

Több szempontból is hasznos számomra ez a lehetőség. Egyrészt jól jön a munka, másrészt új embereket ismerhetek meg, illetve belelátok a hivatal munkájába. Biztos vagyok benne, hogy ez később még hasznomra válhat

– fogalmazott az egyetemi hallgató hírportálunk kérdésére. Bettina elárulta, nyelvtudásával később nemzetközi kapcsolatok irányban szeretne elhelyezkedni.

Szabóné Kis Erika közfoglalkoztatási koordinátor hírportálunknak elmondta, nagyon örülnek annak a lehetőségnek, hogy hat órában fiatalokat foglalkoztathatnak a nyári időszak alatt: – A munkájuk egyrészt segítséget jelent a szabadságolások ideje alatt, másrészt ők is tapasztalatot szereznek. Van olyan nyári diákmunkás, aki korábban be is dolgozta magát az önkormányzathoz – tette hozzá.

– Többen visszatérő „vendégek” a projektben, korábban is vállaltak már munkát ilyen módon, ami mutatja, hogy ez a korosztály is szívesen dolgozik. Tudomásunk szerint pedig később, amikor el akarnak majd helyezkedni, ezek a tapasztalatok az előnyükre vállnak, gyakran a munkavállalók számára is fontos szempont, hogy egy-egy jelentkező már dolgozott-e.

A szakember érdekességként megemlítette, hogy idén kifejezetten sok fiatalabb, 16 év körüli diák is részt vesz a programban. Mint megtudtuk, a hivatal mellett például a Derűs-házban, a rendelőintézetben, illetve Dánfokon is foglalkoztatnak fiatalokat a városban.

A diákok részt vesznek a karbantartási feladatokban, a Derűs-házban a kézügyességüket kamatoztathatják, dísztököt készítenek, szivacsot vágnak a varrodai munkához, illetve anyagot a szőnyegkészítéshez, hiszen az intézményben ezekkel a dolgokkal is foglalkoznak.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartották, hogy idén is csatlakozzanak a programhoz: – Lényeges, hogy minél több területen támogassuk a fiatalokat, aminek egyik kiemelt módja a nyári diákmunka – fogalmazott a városvezető. – Az érintettek így tapasztalatokat szereznek, és pénzt is kereshetnek, ami akár tanévkezdéshez, akár a továbbtanuláshoz, akár más módon segítséget jelent a számukra.

A Békés Megyei Kormányhivatal korábban arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy idén is állami támogatással vállalhatnak munkát a nappali tagozatos, 16-25 év közötti Békés megyei tanulók július-augusztusban. A 25 év alattiak munkavégzése az idéntől szja-mentes, így több pénz maradhat a diákoknál.