Fejlesztések 25 perce

Energetikai beruházásokkal csökkentik a mezőhegyesi intézmények fenntartási költségeit

A városfejlesztést a komplex, egymásra épülő projektekkel éri el Mezőhegyes képviselő-testülete. Jelenleg is zajlanak milliárdos nagyságrendű beruházások, a folytatásban pedig újabb, félmilliárd forintnál is nagyobb értékű, intézményegységeket, a település belterületeit is érintő projektek valósulhatnak meg, számos eszközbeszerzéssel is gazdagítva a mezőhegyesieket. Ezekről Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője és Pap István Tibor polgármester számolt be hétfői sajtótájékoztatójukon.

Csete Ilona Csete Ilona

Erdős Norbert és Pap István Tibor sajtótájékoztatón számolt be hét elnyert forrásról és a megvalósítandó projektekről Fotós: Bencsik Ádám

Az önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyerhető projektjeivel. A legnagyobb értékű ezek közül a 366,6 millió forintos, vissza nem térítendő támogatás. Az az infrastrukturális fejlesztés valósulhat meg ebből, ami sok egyéb mellett tórendezést, parkfejlesztést, a fiatalok számára is vonzó zenés találkozóhely kialakítását, az aszfaltburkolatú Hársfa utca útburkolatának kiszélesítését teszi lehetővé. – A projekt kapcsolódik más pályázatokban tervezett közlekedési, turisztikai fejlesztésekhez, szolgálja az idelátogatók, a mezőhegyesi lakosság életminőségének javítását – ismertette részleteket Pap István Tibor polgármester. Erdős Norbert hozzátette, számos nagyberuházás látványa fogadja a városba érkezőt. A városháza ügyfélforgalmi részének födémszerkezetét javítani kell, erre nyertek forrást – Mezőhegyes kiemelkedően jól teljesít a térség települései között. A hivatal, a testület munkája kamatozik. A ménesbirtok, valamint a város beruházásai, az egymásra épülő projektek komoly turisztikai lehetőségeket kínálnak. Az itt élők pedig élvezhetik majd az önkormányzat tulajdonát képező Május 1. tér környezetében található, a Mezőhegyesi Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő Béka-tó környezetét is érintő beruházás végeredményét (partrendezés, öko-green burkolatú járófelület készül a tó körül). Utcabútorokat telepítenek, napelemes, akadálymentes mosdó-wc építését tervezik. Másik célterület a városközponti területen – műemléki környezetben – található Szent György téri park és Csekonics park. Megtörténik a zöldterület rekonstrukciója, kezelik az idős fákat, pótolják a növényeket. Sétányokat építenek. Egységes térbútorzatot alakítanak ki, környezetbarát gépjárműparkolókat létesítenek. A Csekonics parkban játszótér és szabadtéri edzőhely valósul meg. A Szent György téri park alkalmas részén a környezet rendezésével kis zenepavilon létesítését tervezik. A fiatalok találkozóhelyének szánt pavilon mellé két okospadot telepítenek. Szintén ebből a forrásból történhet meg az önkormányzati tulajdonú – ménesbirtoki lóversenypályához és a köztemetőhöz vezető – keskeny, aszfaltburkolatú Hársfa utca útburkolatának a kiszélesítése. Szintén TOP Plusz keretében nyert 111 millió forintot a város. Korszerűsíthetik a Csokonai utca 1. szám alatti bölcsőde és óvoda épületét. Jelentős kiadáscsökkenést akarnak elérni. A város intézményegységének másik ingatlanát 125 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból fejlesztik, bővítik és korszerűsítik: a Ruisz Gyula utcai óvoda épületéről van szó. Ott a hasznos alapterület is nő 109 négyzetméterrel. A bővítés-felújítás javítja az épület energiahatékonyságát, így a fenntartása gazdaságosabb, a fűtésköltség kisebb lesz. Kialakítanak egy multifunkcionális teret is. A nevelési funkciókon kívül rendezvények (ballagás, családi napok, megemlékezések) helyszínéül is szolgál, ahol fedett területen lesz lehetőség akár a családokkal közös programok megvalósítására is. A multifunkcionális tér az óvoda mindennapjainak szerves részét képezi, a napi sportfoglalkozásoknak is helyet biztosítva. Födémrekonstrukció, fűnyíró, járdafelújítás és urnafal Mezőhegyes önkormányzata a Magyar Falu Program keretében elnyert 80 millió 817 ezer 849 forint támogatást. Ebből a pénzből több projekt megvalósulhat. A polgármesteri hivatal részleges födémrekonstrukciójára 52,5 millió forintot fordíthatnak. Az 1885-ben épült műemléki épületnek a jelenlegi ügyfélforgalmi része, mintegy 80 négyzetméter válik újra használhatóvá. 10 millió forint áll rendelkezésre a Tavasz utcai járdafelújításra. 6 millió forintból a temetőben épülhet urnafal a lakossági igényekre reagálva. Az urnafal környékén új térburkolat létesül, növénytelepítés is történik. 12 millió 241 ezer forintból pedig fűnyíró traktort vásárol a város. A géphez fűkaszát, sószóró berendezést és tolólapot is beszereznek, hogy egész évben használhassák.

