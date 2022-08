Az újonnan megbetegedettek száma hónapok óta nem volt ennyi. Tavasztól folyamatosan csökkent a fertőzöttek száma, június vége óta azonban emelkedés figyelhető meg – derült ki a hivatalos tájékoztató oldalon közzétett adatokból.

Az elmúlt héten országosan 21 ezer újonnan fertőzöttet találtak, ebből volt 805 Békés megyei. Az elmúlt napokban tehát Békés megyében az országosan ismertté vált esetek 3,7 százalékát regisztrálták. Tekintve azt, hogy a térségben hazánk lakosságának nagyjából 3 százaléka él, kijelenthető: az országoshoz hasonló az itteni helyzet.

Békés megyében a járvány 2020-as kezdete óta csaknem 58 ezer koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékhez hasonlóan továbbra is az egyik legjobb mutatóval Békés rendelkezik. Fontos ugyanakkor, hogy Békéscsabán a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció emelkedett szintet mutat, a tendencia pedig stagnál.

A hivatalos tájékoztató oldalon közölték: a fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett. Ezért ismét felhívták a figyelmet az oltás fontosságára. A kormány és az operatív törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges, akkor további intézkedéseket hoz.

Hangsúlyozták: a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is kérik a vakcina felvételére. A megerősítő oltás is ajánlott azoknak, akik négy hónapnál régebben kapták meg az előzőt. A vakcina kérhető a háziorvostól, a házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.