A polgárőrségnél minden évben pályázat útján választják ki azokat az egyesületeket, amelyek alkalmasak arra, hogy a kutyákat felneveljék, kiképezzék és a polgárőrség kötelékébe állítsák. A sámsoniak is pályáztak – mesélte Sütő Ádám, a Békéssámsoni Polgárőr Egyesület elnöke találkozásunkkor. A falu központjában, a liget árnyas fái alatt beszélgettünk, miközben Baltazár, a tikkasztó forróság ellenére, hatalmas bundájában türelmesen várta, mikor indulnak tovább gazdájával, Kerekes Lászlóval. Jutott idő egy kis játékra is, az elnököt elkísérték gyermekei, Hanna és Ádám, akik ismerősként simogatták a kuvaszt.

– Miután falunkba érkezett Baltazár, bemutattuk a nagyobb nyilvánosságnak is, gyermeknapon már találkozhattak vele kicsik és nagyok. Bebizonyosodott, hogy szeret emberek társaságában lenni, fegyelmezett. Amióta Sámsonba érkezett, naponta órákat foglalkoznak vele, gazdája utasításait elfogadja. Segít ebben a munkában egy itt élő, a kutyakiképzésben jártas szakember is – sorolta a polgárőrök elnöke.

Baltazár a helyi polgárőr egyesület tulajdona, felelős gazdája pedig Kerekes László polgárőr, aki vállalta otthonában a kutya tartásával, képzésével kapcsolatos feladatokat. Sokat foglalkozik a kuvasszal. Arra törekszik, ne csak szép legyen, hanem okos is. Vasárnap egyébként Makóra vitte kedvencét. A Makói Kutya Egyesület szervezésében minden fajtás CAC kutyakiállítás volt, ahol Baltazárt a bírák nagyon ígéretesnek vélték.

– Azzal, hogy Baltazár és több társa a polgárőrökhöz került, az a cél, hogy kiképzetten, járőrszolgálat során is jobban megismerjék a fajtát az emberek. Baltazár még tanuló, 6 hónapos (termete megtévesztő, tiszteletet parancsoló – a szerző). Komoly vizsgakövetelménynek kell majd eleget tennie a képzés végén. Van még időnk. A kuvasznak egyébként nagyon jó az idegrendszere, könnyen tanul, lehet vele közösségbe járni, barátkozó, nem fél az emberektől, nem veszélyes a gyerekekre. Éppen ezért minden alkalmat megragadunk, visszük magunkkal a községben a rendezvényekre. Ezzel is népszerűsítjük leendő szolgálati társunkat, no és a kuvaszt, mint magyar pásztorkutyát, ami alkalmassá tehető járőrszolgálatra is – tette hozzá Sütő Ádám.

Gyermekek társaságát is kedveli a kuvasz, Hanna és Ádám régi ismerőse a kutyának, a háttérben Kerekes László

Ha Baltazár levizsgázik, kutyás szolgálatot végezhetnek a polgárőrök ott, ahol magasabb fokozatú biztonságra van szükség. De alkalmassá válik személykeresésre, rendezvények biztosítására is.

Tekintélyt parancsoló megjelenése teszi alkalmassá a járőrszolgálatra

A génmegőrzési programban kilenc magyar kutyafajtát nyilvánítottak hungarikummá, köztük a kuvaszt is. Ezt a fajtát nemcsak pásztorkutyaként lehet alkalmazni, hanem bűnmegelőzési céllal is, ezt bizonyítja az Országos Polgárőr Szövetséggel indított közös program. Napjainkban több mint 20 kuvasz lát el járőrszolgálatot az országban.

Ezt a kutyafajtát bátorsága, intelligenciája és tekintélyt parancsoló megjelenése teszi alkalmassá a járőrszolgálatra.

A kutyákat a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége vásárolja megbízható tenyésztőktől, és ajánlja fel a polgárőrségnek. Az Agrárminisztérium kutyánként 300 ezer forinttal támogatja a programot. Az OPSZ-nél jelenleg 173 kutyás polgárőr és 85 vizsgázott polgárőrkutya van, köztük 28 kuvasz.