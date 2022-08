Csomagautomatát telepítene egy cég Méhkeréken – ismertette Tát Margit polgármester a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy a helyszínt nemrég járták be a vállalkozás munkatársával, és várhatóan a hivatal és a könyvtár közötti területen helyezik ki a berendezést. Ha a képviselő-testület is rábólint a céggel való szerződéskötésre, akkor még ebben a hónapban átadnák a területet a vállalkozás számára, és szeptembertől be is indulhatna a szolgáltatás.