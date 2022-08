Dr. Barna Barnabás kutató csillagásszal fedezhették fel az éjszakai égbolt csodáit azok, akik ellátogattak kedden este a megyei könyvtárba. És bár a felhők némiképp beárnyékolták a csillagos programot, így is számtalan érdekességet hallhattak és láthattak az „Egy hét a csillagok alatt” rendezvény csabai résztvevői.

A Szegedi Csillagvizsgáló munkatársa először egy a napvizsgálathoz használt távcsövet mutatott be az érdeklődőknek.

– A szegedi csillagvizsgálóban ez a legkisebb távcsövünk, a napvizsgálathoz hoztuk el. Mert a Nap megfigyeléséhez nem kell nagy nagyítás, csak egy speciális szűrű szükséges. Így ennek például csupán 2 centiméter a lencséje, az esti távcsövezéshez használt teleszkópon viszont már 15 centis lencse van, hiszen a Hold és a csillagok megfigyeléséhez fontos, hogy meglegyen a megfelelő nagyítás – ismertette a kutató csillagász, aki a teleszkópok mellett számtalan érdekességet is megosztott a hallgatóságával.

– A csillagászat azon alaptudományok közé tartozik, melynek a haszna évszázados, évezredes távlatokban csapódik le. Ezért mi az előadásainkon inkább azokat a látványosságokat mutatjuk be, amelyeket egy amatőr csillagász is meg tud figyelni – avatott be minket a szakember.

Ilyen látványosság például az aktivizálódó Nap.

– A Napnak van egy aktivizálódó időszaka, ami most felfutó fázisban van. Ilyenkor egyre több napfoltot, Napból kitörő lángcsóvát, anyagkidobódásokat lehet megfigyelni. Ezeknek pedig közvetlen hatása van a mindennapi életünkre, például egy anyagkidobódás, robbanás a Nap felszínén közvetett módon károsíthat elektronikai eszközöket, műholdakat, de hatással lehet a nemzetközi űrállomásra is – sorolta a csillagász, aki szerint, ha csillagászatról beszélünk, akkor megkerülhetetlen az utóbbi időszak szenzációja, a James Webb űrtávcső.

– A valaha épített legjobb űrteleszkópot a NASA decemberben bocsátotta fel, és a közelmúltban kezdte el ténylegesen a tudományos misszióját. Ez az emberiség legdrágább, legérzékenyebb csillagászati műszere, több mint 10 milliárd dollárt költöttek eddig rá. A csillagászok szerint megreformálhatja a korai univerzumról, az első galaxisok kialakulásáról alkotott elméleteket – hangsúlyozta dr. Barna Barnabás.

Dr. Barna Barnabás a fekete lyukakról, az űrkonfliktusokról is mesélt a csabaiaknak

Az előadáson szó volt még a legnagyobb ismert üstökösről, a C/2014 UN271, azaz a Bernardinelli-Bernstein objektumról, amely a Naprendszer külső régiójából, az Oort-felhőből származik, és a legújabb mérések alapján ez az égitest nagyjából 137 kilométer átmérőjű. – A csillagászat másik központi kérdése, a mostanra kiéleződő űrverseny: mikor és ki juthat el először a Marsra. De az űrbeli konfliktusok is megkerülhetetlen téma mostanában, különösen úgy, hogy Oroszország nemrég kijelentette abbeli szándékát, hogy ki akar szállni a nemzetközi űrállomás közös projektjéből – osztotta meg velünk a csillagász.