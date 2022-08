Erre kiváló alkalmat adott az egynapos rendezvény, amely nemcsak a városrészben élőknek, hanem egész Békéscsabának szólt.

Ennek fényében volt például kisvasút. A 60-70 éves, békéscsabai gyárban is futott mozdony mellé agyag- és téglaszállító kocsikat hoztak, és utazhattak is rajta az érdeklődők. Józsa István Soma, a Téglagyár- és Iparvasút-történeti Egyesület elnöke elmondta: a meglévő 11 méteres sínpár mellé mobil síneket építettek, így növelték a bejárható távolságot. De volt kiállítás régi fényképekből, egyedi téglákból és cserepekből, síndarabokból is.

A családi pikniken volt emellett játszóház és ugrálóvár, helyi termék- és kézműves vásár, sportolási lehetőséget is kínáltak. Csicsely Gergő, a Kenderföldek Egyesület elnöke kiemelte: hagyományt teremtenének a rendezvénnyel, amelynek fővédnöke Herczeg Tamás országgyűlési képviselő volt.