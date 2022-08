A Tarhos Mindenkié Civil Egyesület kimondottan pártoktól független mozgalmat szeretne elindítani, civil szervezetként szeretnénk a hangunkat hallatni a háború ellen – nyilatkozta hírportálunknak Kelemen Imre. Az egyesület elnöke elmondta, nekik és legtöbbeknek sok mára, hogy bármelyik csatornára is kapcsolnak, mindenütt főként a háborúról, a harcokról szólnak a hírek.

– Mindennek az árnyéka ott lebeg felettünk – tette hozzá. – Kezdeményezésünk lényege, hogy legyen szó bármilyen rendezvényről, közösségi eseményről, illetve programról, annak elején, vagy végén civilek énekeljék el John Lennon 1969-ben született békedalát, és arról, amennyiben lehetőségük nyílik rá, készítsenek videót, és azt töltsék fel a közösségi oldalakra. Így, ha bárki felmegy azokra az oldalakra, akkor ott ez az üzenet, a békevágy fogadja mindenütt majd az internetezőket. Érezze mindenki, hogy civilek nem akarnak háborút és harcokat, hanem békét szeretnének.

Kelemen Imre kiemelte, a szombati rendezvényen is több nyelven elhangzott üzenetük, hogy az minél többekhez eljusson. Mint megtudtuk, Tarhoson Pusztai Gábor és csapata állítja össze a fotókat, videókat.

Arra a kérdésünkre, hogy miként állt össze a szombati esemény programja, az egyesület elnöke elárulta, Balázs Gábor és a Torony Band jubileumához kapcsolódóan kezdték el szervezni a rendezvényt, aminek apropóján testvértelepülésük, Vasláb-Marosfő delegációját is meghívták a programra. Az erdélyi községből pedig el is fogadták az invitálást, és örömmel látogattak el Tarhosra, így egy testvértelepülési találkozó is létrejött.

Az esemény előkészítése folyamatosan gördült tovább, amelynek során megfogalmazódott a gondolat, hogy kifejezzék béke iránti vágyukat is, ami egy későbbi civil összefogás, civil fellépés nyitóakkordja is lehet.

– Mindenkire hatnak a világpolitikai helyzet, érezhető, hogy bizonyos értelemben pengeélen táncolunk. Éppen ezért úgy döntöttünk, kihasználva, hogy a kiváló zenekar tarhosi fellépését, kifejezzük a bennünk élő mérhetetlen békevágyat is – hangsúlyozta Kelemen Imre.

A rendezvény kora délután Puskás Dániel és Király M. Alexandra, a Jókai színház művészeinek zenés műsorával kezdődött. Ezt követően fellépett a Belencéres Néptáncegyüttes, majd a Méhkeréki Néptáncegyüttes. A műsorban így román táncok és énekek is szerepeltek, hiszen Tarhos testvértelepülése két nemzetiségű erdélyi község. Ezt követően Balázs Gábor és Torony Band koncertje következett a szép számú érdeklődő előtt.

Kelemen Imre elmondta, már más civil szervezet, a helyi mozgáskorlátozottak is csatlakoztak a kezdeményezésükhöz, és bíznak abban, hogy ezt minél többen teszik majd meg.