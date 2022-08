Az esküvőt nem mindennapi vendég tisztelte meg, ugyanis George Shilling brit származású sztárproducer is hazánkba látogatott kedvesével, akivel Lázárék már 13 éve dolgozhatnak együtt. Tavaly pedig Londonban, az Abbey Road stúdióban is a többek között Mike Oldfield-dal és az Oasis-szel is dolgozó szakember irányította a felvételeket.

George Shillingnek rendkívül tetszett az esküvő és lakodalom, hiszen számára ismeretlenek voltak a magyar szokások, mint a lánykikérés a szülői házból. Egy hetes itt tartózkodásuk során a lenyűgözték a budapesti épületek és terek, mint a Hősök tere és jól érezte magát a Balatonnál is, ahol Ferenczi Bebi szüleivel együtt kirándultak az ifjú párral. George hozzátette, sok mindent megtanultak a magyar történelemről és a kürtös kalács és a lángos is nagyon ízlett neki, a lakodalomban pedig hajnalig táncoltak a párjával.