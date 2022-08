Békés Kálmán Tibor polgármester, aki maga is helyszínen kísérte végig a megmérettetést, elmondta, örül, hogy a változatosra forduló időjárás ellenére sok csapat vett részt a főzőversenyen. Mint kiemelte, az előző évekhez képest különlegességnek számít, hogy a helyi értéktár ételeit még inkább a középpontba állították. Például kötött galuska leves vagy a kürtös fánk is készült. A polgármester kitért arra, külön örömöt jelent számára, hogy a testvértelepülések delegációi is főztek, az erdélyi Gyergyószentmiklósról volt olyan, aki már huszadik alkalommal vett részt a versengésen.

Fotós: Gazsó János

Kálmán Tibor összességében úgy vélekedett, nagyon színes, összetett három napon vannak túl. A Madzagfalvi Napokon Békés számos értékét megismerhették a látogatók.

Mucsi András önkormányzati képviselő, a zsűri elnöke megerősítette, nagyon fontosnak tartja, hogy a helyi értéktárban szereplő ízeket, ételeket népszerűsítsék, és ezzel erősítsék a gasztronómiai hagyományok megőrzését.